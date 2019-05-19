الأردن: اعتقال مدير قناة ومذيعة بسبب انتقاد شخصية أمنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات الأردنية اليوم الأحد، مالك قناة ومقدمة برامج، في أعقاب تصريحات انتقدت فيها المذيعة ممارسات مدير عام قوات الدرك، اللواء حسين الحواتمة.

وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن "مدعي عام عمان أصدر الأحد قرارا بتوقيف صاحب قناة 'الأردن اليوم' محمد العجلوني، والإعلامية رنا الحموز، إحدى مذيعات القناة أسبوعا واحدا على خلفية شكوى تقدم بها مدير عام قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة".

وأوضح المصدر أن "العجلوني والحموز أوقفا بتهمة مخالفة قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالذم والقدح" دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحموز التي تقدم برنامج "عالرابع" انتقدت تصريحات لمدير الدرك أدلى بها لقناة "المملكة" وأنتقد فيها مشاركة عسكريين متقاعدين في تظاهرات ورأى انه قد تقف وراءها "مصالح شخصية" او "قد تكون مدعومة من جهات خارجية".

وقالت المذيعة موجهة كلامها لمدير الدرك، إنه "بدلا من اتهامهم بأنهم أصحاب مصالح شخصية أو أجندات خارجية، كان الأجدى بعطوفتك أن تشكر زملائك المتقاعدين العسكريين (...) وأن تترفع عن اتهام زملائك في السلاح بأنهم مدعومون من الخارج".

Advertisements

ويشارك عسكريين متقاعدين في اعتصام أسبوعي كل خميس رغم قلة عدد المشاركين قرب مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ورفضا للنهج السياسي والاقتصادي الحالي.

واعتصام الخميس امتداد ضعيف لاحتجاجات شعبية واسعة اندلعت الصيف الماضي في المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق هاني الملقي إلى الاستقالة ليخلفه عمر الرزاز.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من النزاعين في العراق وسوريا، من أوضاع اقتصادية صعبة وديون فاقت الأربعين مليار دولار تشكل نحو 95 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.