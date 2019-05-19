مصابون جراء انفجار بحافلة سياح في الجيزة بمصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدف انفجار حافلة سياحيّة، عصر اليوم، الأحد، قرب المتحف المصري الكبير في الجيزة، جنوب العاصمة المصريّة، القاهرة.

وقالت مصادر طبيّة مصريّة رسميّة إن 17 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار.

وتضاربت الأنباء عن جنسيّات المصابين، فبينما أشارت وسائل إعلام مصريّة إلى أن 10 من المصابين مصريّون، فيما الـ7 الآخرون من جنوب أفريقيا؛ قالت مصادر أخرى إن جميع المصابين سياح أجانب.

من جهتها، نفت الخارجيّة الإسرائيليّة أن يكون من بين الجرحى سياح إسرائيليّون.

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وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي، قتل 3 أشخاص منهم سائحان على الأقل، وأصيب 11 آخرون جرّاء انفجار استهدف حافلة سياح جنوبيّ القاهرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محليّة إن الحافلة "تدّمرت بالكامل" نتيجة الانفجار.

ووفقًا للداخلية المصرية، فإنه عند حوالي الساعة 6.15 مساءً، بتوقيت القاهرة، انفجرت عبوة بدائيّة الصنع كانت مخفاة بجوار سورٍ بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور حافلة سياحيّة تقل 14 سائحًا فيتنامىي الجنسية، ما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 10 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة، وهما مصريا الجنسيّة.