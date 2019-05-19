انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو لبغداد: قفوا معنا ضد إيران أو تنحَّوا جانباً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 03:51 مساءً - كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن جزء من كواليس لقاء وزير الخارجية مايك بومبيو بالمسؤولين العراقيين في الثامن من الشهر الجاري في بغداد.

وقالت الصحيفة إن بومبيو وجّه رسالة حازمة، في حال اندلعت المواجهة مع إيران مفادها: "إذا لم تقفوا إلى جانبنا فتنحَّوا جانباً".

وبحسب الصحيفة فقد نقل لها ما دار في الكواليس ثلاثة مسؤولين أمريكيين، رفضوا التصريح عن أسمائهم، مشيرين إلى أن زيارة بومبيو الخاطفة جاءت بالتزامن مع تلقي واشنطن معلومات استخبارية تقول إن إيران تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة: "إن هناك مخاوف من أن تعلق بغداد مجدداً وسط النزاع بين واشنطن وطهران بعدما بدأت تتعافى من آثار الحرب على تنظيم الدولة".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي العراقي، واثق الهاشمي، قوله إن السؤال الكبير هو "كيف سيتعامل القادة العراقيون مع مصالحهم الوطنية في بلد ينتشر فيه الولاء للقوى الخارجية على حساب أمتهم؟".

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وأضاف: "إذا لم يتمكن البلد من وضع تلك المليشيات التي تدعمها إيران تحت السيطرة، فسيصبح العراق ساحة لنزاع أمريكي إيراني مُسلح".

ويعد العراق موطن العديد من الفصائل العراقية المسلحة القوية التي تتلقى دعماً من إيران.

وباتت العلاقات بين واشنطن وطهران أكثر توتراً في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الشهر، محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماماً، وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج رداً على ما قال إنّها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت، هذا الأسبوع، بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد في أعقاب هجمات على أربع ناقلات نفطية في الخليج، في مطلع الأسبوع.

ورغم أن الطرفين الأمريكي والإيراني يعلنان عدم رغبتهما في خوض الحرب، فإن التوترات تتزايد بسبب تاريخ المنطقة المشحون.