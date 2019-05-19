شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تفجير يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر “صور” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات أفادت مصادر أمنية مصرية بأن تفجيرا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة. Advertisements وأفادت مصادر طبية بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 15 شخصا، فيما أوضحت وكالة “رويترز” أن معظم الجرحى من الأجانب.

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