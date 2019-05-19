انت الان تتابع أول رد من البرلمان على وقف إجازات العاملين بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البرلمان

تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تعنت عدد من الوزارات في تجديد إجازات العاملين بالخارج، وتخييرهم إما العودة إلى أرض الوطن وإما الفصل من وظائفهم الحكومية. وقالت عتمان، إن هناك أزمة حقيقية، نالت العاملين في الخارج، مع تعنت بعض الوزارات في تجديد إجازاتهم، وتخييرهم بالعودة إلى أرض الوطن، أو الفصل من عملهم الحكومي، وهو ما أطلق شرارة الغضب بينهم، خاصة أن أغلبهم بات مهددا بدفع الغرامات لارتباطه بعقود وشروط جزائية مع مؤسسته التي يعمل بها في الخارج.

ونوهت عتمان بأن مثل هذه القرارات الوزارية ظالمة ومجحفة، متسائلة: "كيف يتم إصدار قرار مثل هذا، بدون فتره توفيق أوضاع؟". وتابعت: "أبناء مصر من العاملين بالخارج مرتبطون بعقود عمل مع المؤسسات التي يعملون بها، ويقع على عاتقهم التزامات مادية فضلًا عن التزامات شخصية وأسرية، وهو ما قد يعرضهم إلى خسائر لا يحمد

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