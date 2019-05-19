انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة.. وإصابة 12 شخصا على الأقل

جدة - عمرو شويل أفاد مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، بسقوط عدد من المصابين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور حافلة سياحية

بجوار المتحف المصري الكبير بمنطقة الجيزة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، إن العبوة كانت مزروعة بجوار سور المتحف.