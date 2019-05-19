انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير

ذكر مصدران أمنيان، الأحد، أن انفجارا استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة.

وذكر شهود عيان لسكاي نيوز عربية، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية قرب المتحف المصري الجديد في الجيزة.

وذكرت وكالة رويترز أن 12 شخصا أصيبوا من جراء الانفجار الذي استهف الحافلة السياحية.