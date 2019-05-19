شاهد.. توزيع كراتين شهر رمضان بمصر بدعم من تركي آل الشيخ

أهدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي بيراميدز المصري، كراتين رمضان الي الشعب المصري العظيم.
وكان المستشار “تركي آل الشيخ”، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي “بيراميدز”، قد أعلن في وقت سابق عن إنشاء برنامج إجتماعي شامل خدمي يهدف إلى المجتمع المصري.
يذكر أن جميعة الأورمان بمصر قامت أمس بتوزيع كراتين شهر رمضان الفضيل، إلى أبناء الشعب المصري.
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