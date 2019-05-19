شكرا لقرائتكم الصور الأولية لحادث التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشرت الصور الأولية لحادث التفجير الذي استهدف حافلة سياحية في منطقة الهرم بالقاهرة.

وقع انفجار، اليوم الأحد، استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 15شخصاً.

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وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان وقوع انفجار استهدف حافلة قرب المتحف الكبير بمنطقة الرماية في الهرم جنوب مصر.

وأسفر الانفجار عن وقوع 15 جريحاً، فيما سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، ويجري حالياً تمشيطها، فيما تقوم قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات أخرى.