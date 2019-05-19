كتبت- ياسمين محمد:
تصوير- نادر نبيل:
تواجد طلاب الصف الأول الثانوي، بمدرسة بيبي جاردن الخاصة بالسسدة زينب، والذين يؤدون امتحان اللغة العربية بالمدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية، أمام مدرسة المبتديان الرسمية للغات، في انتظار تشغيل الامتحان الإلكتروني، وذلك بعد مضي ساعة من الزمن المخصص للإجابة.
ويؤدي طلاب المدارس الخاصة الامتحان بالمدارس الحكومية المجهزة، خلال الفترة الثانية التي تبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.
وقال بعض الطلاب لمصراوي: "احنا واقفين قدام المدرسة مستنيين بدء الامتحان، المدرسين بيحاولوا يشغلوا السيستم...
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب أولى ثانوي: "واقفين برة المدرسة والمدرسين بيحاولوا يشغلوا السيستم جوة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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