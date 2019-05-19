المحامي نصرالله: الشعوب التي لا تتعلم من الاحداث لا يمكنها الشكوى من الحال التي وصلت اليها

رأى المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "الشعوب والجماعات التي لا تستفيد من الفرص ولا تتعلم من الاحداث وتبقى تحت سيطرة زعماء انانيون، وتتحكم بها غرائز كريهة لا يمكنها الشكوى من الحال التي وصلت اليها"، مضيفا: "يتصرف الزويعم كانه مرشد الدويلة وحاكمها المطلق وقائدها وقاضيها والمتحكم برقاب الناس فيها والمحدد لمستوى حريات افرادها واعمالهم وتوزع ارزاقهم".

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