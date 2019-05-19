عمال مياه البقاع يضربون غدا منعا للمس بالرواتب

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في ​البقاع​، في بيان له "الاضراب في مراكز العمل غدا الاثنين، منعا للمس بالرواتب والتقديمات الاجتماعية". ودعا "جميع الزملاء إلى وحدة الصف ورفع الصوت في سبيل الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، على أن تبقى اجتماعات المجلس مفتوحة لمواكبة قرارات ​مجلس الوزراء​ واتخاذ القرارات المناسبة".

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