أفيوني: التحول الرقمي في القطاع العام مشروع إستراتيجي وأساسي

أوضح وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، في حديث تلفزيوني، أنه في المرحلة الأولى من عمل الوزارة قام بدراسة حول ما هو متوفر في لبنان على مستوى إقتصاد المعرفة، مشيراً إلى أن الوقت حان لتقوم الحكومة بدورها على مستوى دعم القطاع التكنولوجي.

وأشار أفيوني إلى أن التحول الرقمي في ​القطاع العام​، أي الحكومة الإلكترونية، هو مشروع إستراتيجي وأساسي، مؤكداً أن هناك تصميماً وخططاً، موضحاً أن الدور الأساسي يقع على عاتق وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بينما دور وزارة الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا مساعد.

وشدد أفيوني على أن جميع اللبنانيين ينتظرون تحقيق تقدم على هذا الصعيد، لا سيما أنه يساعد في مكافحة الهدر و​الفساد​ وتفعيل الإدارة العامة، مشيراً إلى أن "طموحنا تحويل لبنان إلى مركز إقليني لقطاع التكنولوجيا وإقتصاد المعرفة".