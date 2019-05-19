أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل المواجهة الهائلة والمخيفة بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية في إيران، وفي خضم التحريض الاسرائيلي على الحرب نأمل أن لا يتورط أحدهم في العالم العربي لأن الحرب لن يخرج منها الا دمار هائل".
من جهة ثانية، أمل جنبلاط أن تنجز الموازنة العامة الجديدة بسرعة بعيداً عن المزايدات، تفادياً من الأسوأ.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لإنجاز الموازنة بسرعة بعيداً عن المزايدات تفادياً من الاسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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