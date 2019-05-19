جنبلاط: لإنجاز الموازنة بسرعة بعيداً عن المزايدات تفادياً من الاسوأ

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "في ظل المواجهة الهائلة والمخيفة بين ​الولايات المتحدة​ والجمهورية الاسلامية في ​إيران​، وفي خضم التحريض الاسرائيلي على الحرب نأمل أن لا يتورط أحدهم في العالم العربي لأن الحرب لن يخرج منها الا دمار هائل".

من جهة ثانية، أمل جنبلاط أن تنجز ​الموازنة​ العامة الجديدة بسرعة بعيداً عن المزايدات، تفادياً من الأسوأ.