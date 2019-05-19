سعد عرض مع وزير البيئة المشاكل البيئية في منطقة صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في ​لبنان​، ولاسيما القضايا البيئية. كما جرى تناول أبرز المشاكل البيئية في منطقة صيدا، ومن بينها الخلل في أداء معمل ​النفايات​، وانتشار الروائح الكريهة، وتراكم تلال المتبقيات. وقد وعد جريصاتي بالمعالجة من أجل إزالة الأضرار عن الناس والبيئة.

كما تم التطرق إلى المخاطر التي سوف تترتب على إنشاء محطة للصرف الصحي على ​شاطئ صيدا​ تكون وظيفتها خدمة نصف مليون نسمة من سكان قضاءي صيدا وجزين. وأعرب سعد عن رفض المشروع، ودعا إلى إدخال تعديلات جذرية عليه بحيث لا يجري تحميل صيدا وشاطئها هذه الكمية الهائلة من ​الصرف الصحي​.

كما تمّ التباحث بقضية مشروع ​سد بسري​ وما يترتب على هذا المشروع من أضرار بيئية، وجرى التشديد على أهمية الحوار العلمي بين الخبراء حول المشروع.

بعد الاجتماع جال سعد مع جريصاتي في أحياء ​صيدا القديمة​ حيث جرى الاطلاع على المعالم الأثرية والتراثية ومشاهدة النشاطات الرمضانية في المدينة.