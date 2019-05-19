حاطوم: لضرورة الخروج بموازنة عامة مرتكزة على رؤية اقتصادية

أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل ​طلال حاطوم​ أن "اعادة انتاج السلطة في ​لبنان​ تستوجب على الكتل السياسية تلقف مبادرة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وكتلة التنمية و التحرير النيابية حول الاسراع في البحث الجدي باكرا في قانون انتحابي نيابي جديد مبني على ​النسبية​ والدائرة الواحدة التي تجعل النائب نائبا عن الامة جمعاء لا عن منطقته وحدها او حتى جزء من طائفته".

وخلال حفل تأبيني دعا حاطوم الى "عدم الدوران في حلقات مفرغة في جلسات ​الموازنة​ الماراثونية"، مشددا على "ضرورة الخروج بموازنة عامة لمالية الدولة ليست فقط رقمية ومحاسبية بل مرتكزة على رؤية اقتصادية واستثمارية قادرة على تأمين شبكة امان اجتماعية واقتصادية للوطن والمواطن في حاضرهما ومستقبلهما".

وأشار الى "ان الحديث عن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع ​فلسطين​ وتلهف الاميركي لتحديدها بعد طول مماطلة وتسويف يجب ان يدفع الجميع في لبنان الى وجوب الانتباه لثرواتنا الطبيعية التي اذا استثمرت بشكل صحيح فمن شأنها ان تشكل مع وقف مزاريب الهدر و​مكافحة الفساد​ والاصلاح البنيوي للادارة ليس وفرا في مالية الدولة فقط وانما خطوة في اتجاه استعادة المواطن الثقة بدولته ومؤسساته بدل ان يبقى ينظر اليها بعين الحذر والخوف من ان تستخدمه كخاصرة رخوة تمد اليد اليها لتغطية عجز الموازنة".