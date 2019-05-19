عميد الخارجية بالقومي عرض الأوضاع العامة مع سفير سلوفاكيا في بيروت

إلتقى عميد الخارجية في "​الحزب السوري القومي الاجتماعي​" ​قيصر عبيد​، سفير جمهورية سلوفاكيا في بيروت ـ رئيس البعثة السلوفاكية لدى لبنان والعراق والأردن وسوريا لوبومير ماتسكو.

جرى خلال اللقاء استعراض عام للأوضاع، والتوقف عند عدد من المواضيع والملفات، لا سيما موضوع ​النازحين السوريين​ والسبل التي تكفل رفع المعاناة عنهم وعودتهم الى قراهم ومناطقهم بعد أن تمّ تحريرها من المجموعات الإرهابة.

وفي هذا السياق، كان لكل من عبيد وماتسكو وجهة نظر، غير أنهما اتفقا على مواصلة اللقاءات وتبادل الأراء حول مختلف الشؤون والتطورات.