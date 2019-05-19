14 مصابا في انفجار استهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري بمنطقة الهرم

أفادت قناة "الحدث" بـ"وقوع انفجار أمام المتحف المصري الكبير في منطقة الهرم استهدف حافلة سياحية، أدى الى سقوط 14 مصابا".
ولفتت القناة الى أن "معظم المصابين بإنفجار القاهرة من السياح الأجانب".
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