14 مصابا في انفجار استهدف حافلة سياحية أمام المتحف المصري بمنطقة الهرم

أفادت قناة "الحدث" بـ"وقوع ​انفجار​ أمام ​المتحف المصري​ الكبير في منطقة الهرم استهدف حافلة سياحية، أدى الى سقوط 14 مصابا". ولفتت القناة الى أن "معظم المصابين بإنفجار القاهرة من السياح الأجانب".

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