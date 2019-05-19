جاويش أوغلو: نعمل بكل قوتنا لنقل تركيا إلى مستوى الحضارات المعاصرة

شدّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن "حكومة تركيا تعمل بكامل قواها من أجل نقل الجمهورية التركية إلى مستوى الحضارات المعاصرة"، مشيراً إلى أنه "في مئوية انطلاق النضال الوطني، "نعمل بكل ما نملك من قوة لنقل جمهوريتنا إلى مستوى الحضارات المعاصرة، بنفس الإيمان والإصرار الذي كان في اليوم الأول".
ولفت إلى أنه "في هذه المناسبة، استذكر مصطفى كمال أتاتورك بالاحترام والرحمة، وأهنئ شبابنا بعيدهم".
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