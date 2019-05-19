مقتل أربعة عمال جراء سقوط رافعة في موقع بناء بمدينة يفنه وسط إسرائيل

قتل أربعة عمال جراء سقوط رافعة في موقع بناء بمدينة يفنه وسط إسرائيل.
ووقع الحادث إثر سقوط وحدات إسمنتية ثقيلة تستخدم لتثبيت الرافعة على الأرض، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال على الفور، فيما بقي الرابع داخل الرافعة على ارتفاع عدة أمتار ولم يستطع رجال الإطفاء انتشال جثته بعد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث نجم عن خلل تقني أو إهمال بشري. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث وتوقيف ثمانية عمال آخرين لاستجوابهم.
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