اكد رئيس دائرة ​مكافحة الارهاب​ والتطرف في وزارة الخارجية ال​ايران​ية حسين ملكي "التاثير السلبي للحظر الاميركي في مسار التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة تهريب ​المخدرات​"، محملا ​واشنطن​ مسؤولية النتائج الكارثية لعرقلة هذه المكافحة. ولفت إلى أن "​طهران​ تدعو لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي الشامل للوقاية وقطع تمويل الارهاب مع الاخذ بنظر الاعتبار القوانين الوطنية للدول"، معتبراَ أن "ايران من اكبر ضحايا الارهاب في ​العالم​ حيث استشهد 17 الفا من مواطنينها الابرياء خلال العقود الماضية وعدد كبير خلال الاعوام الماضية على يد الجماعات الارهابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي ايراني: اميركا مسؤولة عن النتائج الكارثية لعرقلة مكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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