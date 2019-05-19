احتجاز اكاديمي ايراني في الولايات المتحدة بلا محاكمة منذ أشهر

أفادت وكالة ​الانباء​ الرسمية الإيرانية "ارنا" بأن "جامعيا ايرانيا متخصصا في الخلايا الجذعية معتقل في ​الولايات المتحدة​ من دون محاكمة منذ نحو سبعة اشهر، واتهمت ​واشنطن​ باحتجازه رهينة".

ونقلت الوكالة عن رسول سليماني ان "شقيقه الجامعي مسعود سليماني الاستاذ في جامعة تربية مدرس ب​طهران​ ذهب الى الولايات المتحدة في 22 تشرين الاول 2018 لاجراء بحوث".