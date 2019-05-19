أفادت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية "ارنا" بأن "جامعيا ايرانيا متخصصا في الخلايا الجذعية معتقل في الولايات المتحدة من دون محاكمة منذ نحو سبعة اشهر، واتهمت واشنطن باحتجازه رهينة".
ونقلت الوكالة عن رسول سليماني ان "شقيقه الجامعي مسعود سليماني الاستاذ في جامعة تربية مدرس بطهران ذهب الى الولايات المتحدة في 22 تشرين الاول 2018 لاجراء بحوث".
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاز اكاديمي ايراني في الولايات المتحدة بلا محاكمة منذ أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.