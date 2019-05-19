بيسكوف: ننتظر المبادرات الأميركية بشأن لقاء بوتين وترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​ أن "​موسكو​ تنتظر المبادرات الأميركية بشأن لقاء الرئيسين الروسي، ​فلاديمير بوتين​، والأميركي، ​دونالد ترامب​"، مشيراً إلى "أننا نأمل بأن يتم هذا اللقاء، ولكن هناك الكثير من التساؤلات، لأنه من الممكن أن يتم هذا اللقاء على الأقدام، وقد يكون قصيرا جدا، ومن الممكن أن يجري هذا اللقاء على هامش أحدى الفعاليات، ومتفق عليه مسبقا، وبأعمال تحضيرية وجدول أعمال، وهذا على الأغلب هو المطلوب وفقا للمصلحة العامة".

ولفت إلى ان "موسكو تنتظر مبادرات ​واشنطن​ بشأن لقاء بوتين وترامب"، مؤكدا أنه "لا توجد مقترحات أميركية حتى الآن"، مشدداً على أن "الحديث عن آفاق العلاقات الروسية الأميركية لا يزال صعبا في ضوء الحملة الانتخابية المقبلة في ​الولايات المتحدة​"، موضحا أنه "لا يكاد أن يجرؤ أي شخص على وضع توقعات بشأن مستقبل علاقاتنا في العامين المقبلين".