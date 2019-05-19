رئيس السلطة القضائية الايرانية: لن نتسامح في مكافحة الفساد

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية سيد ​ابراهيم رئيسي​ "عدم التسامح في ​مكافحة الفساد​"، معربا عن "أمله في ازدهار الانتاج وتحقيق ​الاستقلال​ الاقتصادي"، مشيراً إلى "الحروب الاقتصادية والسياسية والنفسية والاعلامية التي يشنها العدو ضد الشعب الايراني الأبي".

ولفت إلى أن "في هذه الجبهة فان دور رواد الاعمال والمستثمرين والناشطين الاقتصاديين مهم للغاية، وعلى هذا الاساس فان جميع المسؤولين مكلفين بدعم هؤلاء الافراد على الاصعدة القضائية والقانونية والمالية وتقديم التسهيلات لهم"، معرباً عن "امله في ازدهار الانتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي في البلاد، وان هذا الامر ليس بعيد المنال".

وأشار إلى "اننا نحتاج فقط الى التحرك بنشاط وبقوة للتعامل مع مخططات العدو أو بعض الامور السيئة في الداخل حتى نتمكن من تحقيق ازدهار الانتاج وزيادة فرص العمل وتطوير ​القطاع الخاص​ بدعم من الاجهزة التنفيذية"، لافتاً إلى أن "الجهاز القضائي بالاستفادة من امكانياته وصلاحياته سيتخذ خطوات في مسار ازدهار الانتاج ومكافحة الفساد ومواجهة الاجهزة التي لا تقوم بواجباتها".