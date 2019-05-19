السفير الإيراني لدى الكويت: أي حرب ستأكل الأخضر واليابس

حذر السفير ال​إيران​ي لدى ​الكويت​ محمد إيراني من أن "أي حرب في المنطقة ستأكل الأخضر واليابس"، مشدداً على أن "​طهران​ أعلنت على لسان كبار مسؤوليها، أنها لا تريد الحرب، كما خرجت مواقف مماثلة من كبار المسؤولين الأميركيين"، مستغرباً "قلق بعض دول المنطقة تجاه احتمال تدهور الأوضاع".

ولفت إلى أنه "علينا أن نكون جاهزين للمستقبل على الرغم من عدم وجود شيء جدي حتى الآن، لكن هناك بعض الجهات التي تريد للحرب أن تشتعل في المنطقة مثل رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ومستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، كونهم يسعون لتخريب المنطقة".

وأشار إلى أن "الاستفزاز لا يساعد أحداً بل سيكون من مصلحة هذه الأطراف المعروفة لدى الجميع"، لافتاً إلى أن "إيران تسعى لتهدئة الأمور واستقرارها كون أي حرب ستحدث لا قدر الله فإنها ستأكل الأخضر واليابس، وهذا ليس في مصلحة أحد، فجميع الأطراف تسعى لاستقرار وأمن شعوبها".