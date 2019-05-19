الرئيس النمساوي يوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول المقبل

أعلن الرئيس النمساوي ​ألكسندر فان دير بيلين​ أنه "أوصى بإجراء ​انتخابات​ برلمانية جديدة في أوائل شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أنه "من المهم للغاية أن يحصل النمساويون على فرصة لبداية جديدة لإعادة بناء الثقة في حكومتهم".

ولفت إلى أن "هذه البداية ​الجديدة​ يجب أن تتم بسرعة، وفق أحكام ​الدستور​ الاتحادي ، لذلك أناشد إجراء انتخابات في أيلول، وإن أمكن في بداية أيلول".