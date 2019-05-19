الرئيس النمساوي يوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أيلول المقبل

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أنه "أوصى بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل شهر أيلول المقبل"، مشيراً إلى أنه "من المهم للغاية أن يحصل النمساويون على فرصة لبداية جديدة لإعادة بناء الثقة في حكومتهم".
ولفت إلى أن "هذه البداية الجديدة يجب أن تتم بسرعة، وفق أحكام الدستور الاتحادي ، لذلك أناشد إجراء انتخابات في أيلول، وإن أمكن في بداية أيلول".
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