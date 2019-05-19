استطلاع رأي: مئات الأوروبيين اعتقلوا بسبب تضامنهم مع المهاجرين والوضع يتفاقم

كشف موقع openDemocracy في استطلاع للرأي أجراه أن "مئات الأشخاص في ​أوروبا​، بمن فيهم ​رجال إطفاء​ وكهنة ومسنون، اعتقلوا أو تعرضوا ل​عقوبات​ أخرى في دولهم لتضامنهم مع ​المهاجرين​ و​اللاجئين​ وطالبي اللجوء"، مؤكداً أن "250 شخصا على الأقل تعرضوا للتجريم في بلدانهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لمنحهم مأوى وغذاء وخدمات النقل أو غير ذلك من "أعمال اللطف الإنساني" للمهاجرين"، محذرا من أن "وتيرة هذه الاعتقالات شهدت ارتفاعا حادا في الأشهر الـ18 الماضية".

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