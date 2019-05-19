دراسة: خطر الانقراض يهدد 600 نوع من الحيوانات و1700 نوع من النباتات في المغرب

كشفت دراسة حول التنوع البيولوجي وجود تشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي، سواء في المغرب، على مستوى النبات، والوحيش، والنظم الإيكولوجية، غير أنها نبهت إلى خطر الانقراض، الذي يهدد المئات من أنواع الحيوانات، والنباتات في المغرب.

وكشفت الدراسة، التي أعلنتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نهاية الأسبوع الجاري، عن تحديد أكثر من 24000 نوع من الحيوانات، وأكثر من 7000 نوع من النباتات.

وقالت الدراسة إن معدل التوطن العام هو 11 في المائة بالنسبة إلى الحيوانات وأكثر من 20 في المائة بالنسبة إلى النباتات، غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن خطر الانقراض بات يهدد 600 نوع من الحيوانات، و1700 نوع من النباتات.

وللمساهمة في الحد من الإفراط في استغلال الواحات، قالت كتابه الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إنها تعمل على تنفيذ مشروع إعادة إحياء النظم الإيكولوجية الفلاحية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة، وبتمويل من صندوق البيئة العالمي.