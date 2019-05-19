بنشماش يرفض الاعتراف بالرئيس الجديد للجنة التحضيرية لمؤتمر حزبه!

بعد رفض الأمين العام للحزب الاعتراف بنتائجها، أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، نهاية الأسبوع الجاري، بلاغا غاضبا من حكيم بنشماش، داعية إياه إلى الانصياع للنتائج.

وقالت اللجنة، في بلاغها، إن بنشماش انسحب من اجتماعها، أمس السبت، بعد فشل مبادرته لاختيار رئيس بالتوافق، مضيفة أنه عاد بعد فشل التوافق، إلى اقتراح انتخاب رئيس للجنة التحضيرية لمؤتمر حزبه، إذ تقدم سمير كودار، القيادي في الحزب من مدينة آسفي، والذي نال تصويت الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة.

غير أن بنشماش انقلب على اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزبه، وانسحب من الاجتماع، ما خلف استياءً عارما لدى أعضائها، وسط تشبثهم بنتائج الانتخابات، التي أجروها، مطالبين بنشماش بالاعتراف بنتائجها.

يذكر أن البام يعيش على إيقاع الخلافات منذ مدة، إذ أطلق عدد من القيادات، من المؤسسين، والشباب، ندائي “المسؤولية”، و”المستقبل”، داعين إلى تجاوز الخلافات الداخلية في الحزب.