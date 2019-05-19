برشلونة يترقب تنازلا من دي ليخت لإتمام ضمه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة يترقب تنازلا من طرف اللاعب الهولندي، ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، من أجل إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تأخر انضمام دي ليخت إلى برشلونة، لا يعود فقط للنسبة التي سيحصل عليها الإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب.

وأشارت إلى أنَّ دي ليخت، رفع أيضًا من طلباته المادية التي اتفق عليه رايولا، خلال اجتماعه مع مسؤولي برشلونة في نيسان/أبريل الماضي.

وينتظر برشلونة، تضحية مالية من جانب دي ليخت، لمزاملة صديقه فرينكي دي يونغ في "كامب نو" خلال الموسم المقبل.

ويخطط النادي الكاتالوني لإنهاء أزمة صفقة المدافع الهولندي خلال 10 أيام، لاسيما وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من كبار أوروبا بضم دي ليخت.