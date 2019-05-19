زيدان سيرحل عن ريال مدريد في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، إدارة فريقه ريال مدريد الإسباني بالرحيل بعدما وجه لها رسالة حاسمة بخصوص طريقة عمله في الفترة القادمة.

وأكد زيدان أنه "صاحب القرار في ريال مدريد، وأنه سيرحل لو لم يستطع تنفيذ ما يريد".

وبسؤاله عن كيلور نافاس "رحيله؟ لا أفكر في ذلك ولا أريد أن أتحدث عما سيحدث العام المقبل، وهناك الكثير من الأقاويل، وما قلته من قبل وأقوله حاليًا هو أن مركز حراسة المرمى سيكون واضحًا للغاية، ولا شيء أكثر".

وتابع "لا أقول إن الصحافة تكذب، بل يمكن أن تكتبوا ما تريدون، ولا أحد يعرف بماذا تحدثت مع كيلور، وأنا قمت بذلك مع جميع اللاعبين".

وأوضح "تغيير الخطاب مع نافاس؟ لا، وكيلور لديه عقد وسنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عن الحارس الثاني للفريق، أجاب "سأقول هذا حين يبدأ الموسم الجديد، وسأحدد من الحارس الأول، إنه قراري، وإذا لم أتخذ القرارات في الفريق سأرحل، وهذا واضح، وهناك أشخاص يعملون على إبرام التعاقدات، ونقوم بذلك معًا، أما التشكيلة فهي من اختصاصي فقط".

وعن حقيقة مطالبته بتواجد نجله لوكا، كحارس ثان، أضاف "علينا أن نقبل ما يُقال، وإذا حدث ذلك فإنه لن يكون بسبب أنه ابني، ولكن لأنه لاعب في ريال مدريد، وأظهر قدراته".

Advertisements

وواصل "سيكون الأمر واضحًا جدًا بالنسبة له في العام المقبل، ولم أطلب من النادي أن يكون الحارس الثاني".

وحول رحيل أنطوان غريزمان عن أتلتيكو مدريد، علق "هذا ليس شيئا يجب أن نتحدث عنه، اسألوا اللاعب عما سيفعل وعن وجهته الجديدة".

وأردف "لوكا يوفيتش؟ لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء، فنحن في نهاية الموسم، وأتفهم اهتمامكم في الوقت الحالي، ولكنني منشغل بالانتصار غدًا".

واستكمل: "مستقبل إيسكو؟ لن أخبركم تفاصيل حديثي معه، لقد كان أمرًا شخصيًا".

وواصل "اتفاقية عدم الاعتداء مع أتلتيكو مدريد؟ في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء، لكنني لن أخوض في ذلك".

ونوه: "الاهتمام بفيرلاند ميندي؟ جميع اللاعبين مثيرون للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه، لأنني أحترم كل اللاعبين هنا، ويمكن لمن يتألقون مع فرقهم أن يحصلوا على الفرصة".