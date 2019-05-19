شحادة: استهتار الحكومة بالجريمة في المجتمع العربي يشجع عصابات الإجرام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر النائب د. إمطانس شحادة (تحالف الموّحدة والتجمع) جريمة القتل البشعة التي أودت بحياة الشاب وسام ياسين من مدينة طمرة.

وقال إن "تفاقم جرائم العنف والقتل في مجتمعنا هو تهديد فعلي لقيم ومبادئ وأمان المجتمع العربي".

وأضاف شحادة: "أتقدّم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء المرحوم وسام ياسين، وأؤكد على دورنا وواجبنا كقيادة وأحزاب سياسية ومؤسسات فاعلة في المجتمع في تكريس طاقاتنا وجهودنا للحد من هذه الظاهرة ووقف مسلسل الدماء اليومي، لكن لا يمكن إعفاء حكومة إسرائيل ووزارة الشرطة من دورها ومسؤوليتها".

وأكد أن "إهمال الشرطة وتهاونها في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي هو بمثابة ضوء أخضر للمجرمين ولعصابات الجريمة، يتيح لهم ارتكاب جرائمهم بدون أي عقاب، وبذلك تكون شريكة في تفشي العنف والإجرام في البلدات العربية، فبدلًا من أن تقوم الشرطة بواجبها في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين العرب، نجدها تبذل جهودها في تأدية دور المراقبة السياسية في البلدات العربية، وما هذا إلّا دليل على عدم وجود نيّة ولا قرار سياسي في وزارة الشرطة للحد من هذه الظاهرة".