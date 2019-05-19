انت الان تتابع تفاصيل خبر عرض باكستاني لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 02:54 مساءً - أعرب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الأحد، عن استعداد بلاده للمساعدة في تهدئة حدة التوتر بالمنطقة، ودعم السلام والاستقرار فيها، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): "نحن قلقون من تصاعد التوتر بین الولایات المتحدة وإیران"، مبيناً أن بلاده "ستدعم دائماً السلام والاستقرار وسنكون سعداء للغایة بتسهيل عملیة التهدئة".

قريشي الذي يجري زيارة للكويت أعرب عن ثقته بأن "الكویت مهتمة بنفس القدر بالتهدئة".

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يأتي ذلك في ظل توتر يخيم على المنطقة، بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد العقوبات على إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة، وإرسالها قاذفات استراتيجية طراز "بي 52"، وحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" إلى منطقة الخليج، في أعقاب تصريحات إيرانية بإمكانية إغلاق مضيق هرمز بين الخليج وبحر عُمان، الذي تمر من خلاله ناقلات النفط من المنطقة إلى آسيا وأوروبا وغيرها.

وتبذل إيران جهوداً دبلوماسية للالتفاف على العقوبات الأمريكية، من ضمنها تعزيز العلاقات مع باكستان، التي يقع قرب حدودها مع إيران المرفأ الإيراني الوحيد المستثنى من العقوبات الأمريكية.

وعمل البلدان على تجاوز خلافات على خلفية هجمات على جانبي الحدود بينهما.