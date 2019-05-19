شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يواصل زراعة للألغام في محيط الحديدة والان مع التفاصيل
كثفت ميليشيات الحوثي من تحركاتها وحفر مزيد من الخنادق وزراعة الألغام والدفع بتعزيزات إلى مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر لمكتب "مسام" الإعلامي اليوم الأحد، أن الحوثيين كثفوا من استحداث الخنادق والحفريات وزراعة الألغام في محيط مطار الحديدة، بالتزامن مع الدفع بتعزيزات جديدة وعشرات المقاتلين من مديرية الضحي ومديريات أخرى إلى مدينة الحديدة.
وبحسب المصادر، فقد نفذ المتمردون مزيداً من الحفريات والخنادق حول مطار الحديدة ومن جميع الجهات التي ما زالت تحت سيطرتهم، كما قاموا بزراعة أنواع مختلفة من الألغام والعبوات الناسفة في جميع المباني الواقعة حول وبمحاذاة المطار.
وتتزامن تحركات الحوثيين في مدينة الحديدة، مع استمرار تصعيدهم في مديريتي التحيتا وحيس وبيت الفقية، من خلال قصف مواقع القوات المشتركة، والدفع بمزيد من التعزيزات إليها.
وتأتي هذه التحركات بعد أيام قليلة من إعلان الأمم المتحدة تنفيذ الحوثيين انسحاب لقواتهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهو الأمر الذي نفت الحكومة اليمنية حدوثه، ووصفت ما جرى بـ"مسرحية هزلية".
وذكر مكتب مسام أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر مايو(أيار) الجاري لغاية يوم 16 منه 8149، وأن الفرق الهندسية التابعة للمشروع منذ انطلاقته ولغاية يوم 16، تمكنت من نزع 71868 تنوعت بين ألغام، ذخائر غير منفجرة، وعبوات ناسفة.
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