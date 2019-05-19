البحسني يلتقي أعضاء منتدى حضرموت التطوعي

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، بمبادرات الشباب في شتى مجالات الابداع والمشاركة في جهود التنمية .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم ، رئيس وأعضاء منتدى حضرموت التطوعي بحائل ، والذي يضم في عضويته الطلاب الحضارم الدارسين في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية في مختلف التخصصات .

واستمع المحافظ من رئيس المنتدى عبدالواحد أحمد سهل وحدين وأعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى ، الى أفكارهم ورؤاهم ومبادراتهم التطوعية وخططهم المستقبلية وتنفيذهم لبرنامج التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات والذي اشتمل على أكثر من 283 طالباً وطالبة .

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وأشاد المحافظ بجهود وأفكار الطلاب ، وأكد دعم السلطة المحلية ومباركتها لمبادرات الشباب التطوعية ونتاجاتهم الإبداعية .

ومنح رئيس وأعضاء منتدى حضرموت التطوعي بحائل، درعاً للأخ المحافظ عرفاناً وتقديراً لتسهيلات المحافظ للمنتدى ، ودعمه للشباب في مختلف المجالات .

حضر اللقاء مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل ومدير عام صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت فهمي بن شبراق ومدير عام مكتب المحافظ المهندس صالح العوبثاني والأخ خالد بازفين .