صلاح الدين: نحمل داعش مسؤولية احراق الحقول الزراعية

واضاف انه "تم العثور على هواتف نقالة حورت فنيا لحرق حقول الحنطة بطريقة الاتصال عن بعد"، مثمنا "دور فرق الدفاع المدني بمواجهة الحرائق الزراعية".
واكد خليل "وصول تعزيزات اضافية من بغداد وفتح تحقيق استخباري واسع لمعرفة الجهات المتورطة"، مطالبا بـ"تعويضات مجزية للفلاحين المتضررين".
وأكد "حاجة مناطق التماس في جنوب صلاح الدين الى موارد بشرية و معدات لوجستية اضافية تمكن القوات الأمنية من مسك الارض وبما يحد من قدرة الارهابيين على التسلل أو ارتكاب جرائمهم ضد الأبرياء".
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