بتروناس الغراف تعتزم تنفيذ ثلاث حفارات في منطقه بئر واحدة

وقال مدير الحفر في الشركة أزرال عبد الرحيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الشركة تعتزم دراسة وتقييم ثلاث سيناريوهات لمقاولين مختلفين تتضمن تشغيل ثلاثة أجهزة حفر بنحو متزامن في منصة بئر واحدة في الحقل"، مؤكدا اذا جرى التنفيذ بشكل فعال سيكون الأول من نوعه في العراق وقصة نجاح جديدة لبتروناس في عمليات الغراف".وأضاف عبد الرحيم، ان "الشركة نجحت عام 2018 في توصيل 7 آبار بمنصة بئر واحدة بنجاح عن طريق تشغيل جهازي حفر بشكل متزامن، بعد تشغيل حفارين في موقع واحد ما عدّ اضافة جديدة لمفهوم اعمال الحفر في العراق".

وذكرت الشركة في تقريرا لها ان "عملية برجي الحفر لم تؤدي إلى تسريع عملية تسليم الآبار والتي أدت إلى زيادة الإنتاج وحسب بل قامت أيضاً برفع كفاءة المقاولين المحليين مما دفعهم لأن يصبحوا مقاولين ذوي كفاءة جيدة".



واشارت الشركة الى ان "لنجاح تطبيق هذا المبدأ والذي يعد الاول من نوعه، تعتزم بتروناس تكرار تطبيقه في مواقع آخرى داخل منطقة حقل الغراف النفطي".

وأكدت الشركة في التقرير انها "بكونها مشغل مهني، فانها تعتبر موظفيها أكبر مصادرها لذا فهي تضع التميز والسلامة والبيئة كأولوية قصوى لها، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الحفر، مثل تضارب الحفر بسبب عملية الحفر المتزامنة، الذي جرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة له من خلال التخطيط والتنسيق المفصليين في أثناء التشغيل، لضمان سلامة جميع موظفيها".

يذكر ان شركة بتروناس تلتزم بخطة العمل لتحقيق هدف انتاج الذروة 230 الف برميل يومياً في حقل الغراف النفطي بحلول الربع الأخير من عام 2020، ومع تقنياتها المبتكرة، فإن الشركة واثقة من قدرتها على الوفاء بوعدها للحكومة العراقية.

