حقيقة زيارة رونالدو إلى العراق

رياضة 2019-05-19 | 13:19 المصدر: 3,409 مشاهدة كشف مصدر دبلوماسي عراقي، الأحد، حقيقة زيارة رئيس نادي بلد الوليد الإسباني، النجم البرازيلي السابق رونالدو إلى العراق.



وأضاف أن "الحكومة العراقية أبدت تسهيلات كثيرة في حال تم حسم الزيارة". ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله إن "لم يحسم أي شيء حتى اللحظة بشأن زيارة رونالدو، وما هو موجود حاليا، هي مباحثات بين النادي والحكومة العراقية"، مبينا أن "نادي بلد الوليد يسعى إلى فتح أكاديمية له (في العراق) على غرار ما فعله نادي ريال مدريد ".وأضاف أن "الحكومة العراقية أبدت تسهيلات كثيرة في حال تم حسم الزيارة". وانتشرت في وسائل الإعلام العراقية، معلومات تفيد بوجود زيارة قريبة للبرازيلي رونالدو، هداف مونديال 2002، إلى العاصمة العراقية بغداد.



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