نائب: الاستجوابات بالوقت الحاضر غير صحيحة

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الاستجواب هو حق دستوري مكفول لعضو البرلمان ضمن واجباته الرقابية على السطلة التنفيذية"، مبينا ان "قناعتنا الشخصية بقضية الاستجوابات بهذا التوقيت فهي غير صحيحة رغم كثرة الملاحظات التي لدينا على التشكيلة الحكومية الحالية".
واضاف العقابي ان "الاستجواب هو اخر الوسائل ولدينا ما زال الكثير من الادوات التي نستطيع من خلالها الضغط على الحكومة لتقويم عملها بالشكل الذي يطمح له المواطن قبل الذهاب الى الاستجوابات"، لافتا الى ان "البرلمان لديه العديد من اوراق الضغط وعلينا استخدامها بالشكل الامثل ونعتقد ان رئيس الحكومة سيستجيب للبرلمان في سبيل تقويم عمل الحكومة".
وتحدث عدد من النواب عن تقديم طلبات الى رئاسة البرلمان لاستجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.
واضاف العقابي ان "الاستجواب هو اخر الوسائل ولدينا ما زال الكثير من الادوات التي نستطيع من خلالها الضغط على الحكومة لتقويم عملها بالشكل الذي يطمح له المواطن قبل الذهاب الى الاستجوابات"، لافتا الى ان "البرلمان لديه العديد من اوراق الضغط وعلينا استخدامها بالشكل الامثل ونعتقد ان رئيس الحكومة سيستجيب للبرلمان في سبيل تقويم عمل الحكومة".
وتحدث عدد من النواب عن تقديم طلبات الى رئاسة البرلمان لاستجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.
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