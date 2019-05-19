ألمانيا ترحل دفعة أخرى من الأفغان بعد رفض طلباتهم للجوء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلن أحد مسؤولي الهجرة في أفغانستان اليوم الأحد أن ألمانيا سوف ترحِّل مجموعة من الأفغان الذين تم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم إلى بلادهم.

وسوف تصل المجموعة إلى مطار كابول الدولي صباح الأربعاء المقبل، وفقا لمسؤول الهجرة الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

ومنذ أن بدأت عمليات الترحيل في كانون أول/ديسمبر 2016، أرسلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الألمانية ما مجموعه 565 رجلا إلى أفغانستان في 23 رحلة جوية.

وكانت عمليات الترحيل مثيرة للجدل إلى حد كبير، حيث يقول منتقدوها إن أفغانستان التي طحنتها الحرب لا تزال خطيرة للغاية لدرجة لا يمكن معها إعادة طالبي اللجوء. ويتعرض المدنيون بانتظام لهجمات طالبان وداعش.

وقالت إيفا شويرر المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة إن المنظمة توقفت عن توفير أماكن إيواء مؤقتة وإقامة للمهاجرين المرحلين من أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، بداية من 21 نيسان/أبريل.

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وكانت الخدمة تقدم قبل ذلك لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ولم يكن لديهم مكان آخر يذهبون إليه.

وتدفع الوكالة الآن لطالبي اللجوء المرفوضين 167 دولارا عند الوصول إلى كابول بدلا من ذلك.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الإجراء تم تبنيه بعد أن طلب 6% فقط من المهاجرين المرحلين الإقامة المؤقتة في كابول منذ بدء برنامج الترحيل في عام 2016 .

ومع ذلك، تقول المنظمة الدولية للهجرة أنه يتم تسليم نشرة تحتوي على معلومات عن الفنادق وغيرها من المعلومات المفيدة إلى كل من المرحلين عند الوصول.