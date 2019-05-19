الشرطة الباكستانية تعثر على شابة ألمانية بعد اختفائها في إسلام آباد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشرطة الباكستانية

ذكر مسؤول أن الشرطة الباكستانية عثرت على شابة من ألمانيا ولدت لاب وأم باكستانيين، وذلك بعد أن اختفت في إسلام آباد الاسبوع الماضي.

وقال تنوير ماجسي من شرطة إسلام آباد لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، اليوم الاحد: "لقد استعدنا الفتاة المفقودة من مدينة لاهور شرقي البلاد".

وأضاف ماجسي أنه قد تم إلقاء القبض على شاب كان مع الشابة البالغة من العمر 19 عاما، مساء أمس السبت، وقد تم نقلهما إلى إسلام أباد من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال مسؤول الشرطة إن "مصير القضية يعتمد على شهادة الفتاة". وتحتجز الشابة الألمانية التي يعيش والداها في برلين، لدى الشرطة الباكستانية، بسبب وجود مخاوف بشأن سلامتها.

وأوضح ماجسي أنها سيتم إرسالها إلى المكان الذي تختاره، سواء كان ذلك المكان هو السفارة الألمانية في إسلام آباد أو عائلة عمها التي كانت تعيش معها منذ ثلاثة أعوام.

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وكانت الأسرة تقدمت بشكوى تفيد بأن الشابة قد تم خطفها يوم الأحد الماضي. وقال ماجسي إن عقوبة الخطف هي السجن لمدة 14 عاما على الأقل.

وتشتبه الشرطة في أنها قد تكون هربت لتجنب زواجها قسريا، حيث كان من المقرر أن تتزوج من أحد أبناء عمومتها هذا العام.

وثمة تقارير متكررة عن آباء باكستانيين في الولايات المتحدة وأوروبا يعيدون بناتهم لبلادهم مرة أخرى للزواج ضد رغبتهن.

وفي العام الماضي، تسبب قتل امرأة إيطالية بدافع الشرف على أيدي والدها الباكستاني وأقاربها، في احتجاجات دولية.