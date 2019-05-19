الان تتابع الجيش اليمني يواصل التقدم في شمال الضالع ويستعيد موقعًا استراتيجيًا بين مريس وقعطبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أكد قائد عسكري في الجيش اليمني، أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقال أركان حرب محور إب العميد عبدالله مزاحم، إن قوات الجيش المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تواصل تقدمها، في القتال الدائر ضد المتمردين وتمكنت من استعادة “جبل صامح” الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، والممتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، والمطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به.
وأضاف “مزاحم” في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما عثر الجيش على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها المليشيات في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.
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