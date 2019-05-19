“التعاون الإسلامي” تدعو دولها والمنظمات الإنسانية للاحتفال بيوم اليتيم غدا

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أهابت منظمة التعاون الإسلامي بالدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية، العمل على القيام بالنشاطات التي تراها مناسبة للتوعية بقضايا الأيتام واحتياجاتهم بمناسبة يوم اليتيم في العالم الإسلامي الذي يوافق يوم غد الـ 15 من رمضان المبارك من كل عام، وذلك انطلاقًا من رغبة المنظمة في الاحتفاء باليتيم وتذكير المجتمعات في الدول الأعضاء بمعاناتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تقديم الرعاية لهم وكفالتهم.

وتهدف الأمانة العامة من تخصيص هذا اليوم لليتيم إلى تشجيع الدول الأعضاء والمنظمات الهيئات الإنسانية والثقافية للاهتمام بالأيتام، كما يعد مناسبة للتذكير بمعاناة هذه الشريحة، التي فقدت ذويها.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أطلقت برامج لكفالة ورعاية الأيتام إبان كارثة التسونامي التي ضربت إندونيسيا والعديد من الدول، كما تولي المنظمة اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة من المجتمع في مختلف برامجها الإنسانية منها والاجتماعية، حيث كان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء قد أقر في الدورة الأربعين التي انعقدت في كوناكري بجمهورية غينيا في ديسمبر 2013 بتحديد يوم الـ 15 من رمضان من كل عام يوما لليتيم في العالم الإسلامي للتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم.