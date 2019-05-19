شكرا لقرائتكم ليندسي غراهام: إيران من تفتعل الأزمة وليست إدارة ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن إيران تقف وراء افتعال الأزمة الراهنة مع أميركا، وليست إدارة الرئيس دونالد ترمب هي السبب.

وخيب غراهام توقعات البعض بإعلان وقوفه خلف الرئيس، في التغريدة التي نشرها على حسابه بتوتير.

وكتب: "في الوقت الذي لا يريد أحد حربًا، ليكن واضحًا لإيران أن أي عدوان ضد مصالح أميركا سيواجه بالقوة الساحقة، وسينهي النزاع وفق شروط أميركا".

Advertisements

ووصف موقف الرئيس دونالد ترمب بالحازم ودعاه لأن يبقى عليه.

وكان السيناتور البارز قال يوم الجمعة في ساوث كارولينا: "أريد أن تعرف إيران أن أيامها من الهرب في الشرق الأوسط قد انتهت".

وحذر إيران من خسارة أي حرب يمكن أن تنشب في المنطقة.

وقال للصحفيين في مكتبه بكولومبيا: "لا أريد حربًا مع إيران، لكنني أريد لإيران أن تفهم ما إذا اختاروا مهاجمتنا، ستكون هناك حرب وستخسرها".