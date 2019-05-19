وفاة والدة «خالد سعيد»

ريم الزاهد- بوابة أخار اليوم

توفيت صباح اليوم الأحد 15 مايو، السيدة «ليلى مرزوق»، والدة «خالد سعيد» صاحب شرارة ثورة 25 يناير، التي لُقبت بالأم الثورية بعد وفاة نجلها.

وأعلنت زهراء سعيد شقيقة خالد خبر وفاة والدتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة : «أمي ماتت»، مما جعل متابعيها ينهالون على منشورها بالتعليقات لتعزيتها ومواساتها في فقيدتها التي عانت من مرض سرطان الغدد وتوفيت على أثره.