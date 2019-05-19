طائرة للخطوط الجوية التركية تهبط اضطراريا في طهران

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن "​طائرة​ تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية هطبت اضطراريا في مطار مهر أباد بالعاصمة الإيرانية ​طهران​، بسبب أزمة قلبية أصابت أحد الركاب"، موضحةً أن "الطائرة من طراز بوينغ 777-36N ER كانت قادمة من العاصمة الهندية ​نيودلهي​، إلى مطار ​إسطنبول​".

ولفتت إلى أن "الراكب الذي أصيب بأزمة قلبية، يحمل الجنسية الهندية".