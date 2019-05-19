طائرة للخطوط الجوية التركية تهبط اضطراريا في طهران

أفادت معلومات صحفية بأن "طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية هطبت اضطراريا في مطار مهر أباد بالعاصمة الإيرانية طهران، بسبب أزمة قلبية أصابت أحد الركاب"، موضحةً أن "الطائرة من طراز بوينغ 777-36N ER كانت قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي، إلى مطار إسطنبول".
ولفتت إلى أن "الراكب الذي أصيب بأزمة قلبية، يحمل الجنسية الهندية".
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