الناخبون في سويسرا يصوتون على استفتاء بشأن تشديد قوانين حيازة الأسلحة

يدلى الناخبون السويسريون بأصواتهم في استفتاء يحدد ما إذا كان سيتم فرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة، تماشيا مع شركائهم الأوروبيين في منطقة الشنغن الذين شددوا بالفعل قوانين الأسلحة عقب وقوع هجمات متطرفة في ​أوروبا​.

وذكرت شبكة "ABC News" الإخبارية الأميركية أن مؤيدي فرض القيود الجديدة، والذين من بينهم البرلمان السويسري والحكومة، يرون أن هناك حاجة لتبني تدابير مشابهة لتلك التي اتخذها ​الاتحاد الأوروبي​ في أعقاب هجمات متطرفة وقعت في ​فرنسا​ وذلك لضمان تعاون شرطي وعلاقات اقتصادية قوية مع شركاء ​سويسرا​ في منطقة شنغن.

فيما يصر المعارضون أن تلك القيود لن تفعل الكثير لوقف ​الإرهاب​، وأنها ستقمع بشكل رئيسي من يمتكلون أسلحة بشكل قانوني، وتفرض ما يرونه أحدث الإملاءات من ​بروكسل​ على الدولة الغنية فى ​جبال الألب​.