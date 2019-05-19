نيويورك تايمز: ترامب يستعد للعفو عن عسكريين أميركيين متهمين بارتكاب جرائم حرب

أفادت صحيفة "​نيويورك تايمز​" بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يستعد للعفو عن عدد من العسكريين الأميركيين المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب في ​العراق​ و​أفغانستان​"، مؤكدةً أن "إدارة ترامب طلبت من ​وزارة العدل​ الإعداد الفوري للملفات اللازمة للعفو عن هؤلاء العسكريين في "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه ​الولايات المتحدة​ ذكرى جنودها الذين قتلوا في الحروب والمعارك، وذلك على الرغم من أن عملية إعداد مثل هذه الوثائق تستغرق عادة بضعة أشهر".

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