أنطوان شديد: مصلحة اسرائيل امر اساسي بالنسبة للولايات المتحدة

اشار سفير ​لبنان​ السابق في ​واشنطن​ ​أنطوان شديد إلى ان "القرار الاميركي بالمساعدة على ترسيم الحدود نابع من حرص الادارة الاميركية على حفظ الاستقرار في المنطقة"، معتبرا ان "مصلحة ​اسرائيل​ امر اساسي بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية".

وفي حديث اذاعي اوضح شديد ان "قضية ترسيم الحدود البحرية قديمة وليست مستجدة وفي السابق الموقف اللبناني لم يكن موحدا"، معتبرا ان "خط هوف حسن وضع لبنان ولكن لم يحل المشكلة وما يقوم به نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية ​دايفيد ساترفيلد​ بتعليمات من وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ يؤكد ان الجانب الاميركي جدي في طرحه".

وأكد شديد ان "رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ سلم السفيرة الاميركية في لبنان ​اليزابيت ريتشارد​ أفكاراً لآلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، معتبرا ان "الموقف اللبناني الموحد يقوي وضع لبنان التفاوضي"، معتبرا انه "لا يمكن التنقيب عن ​النفط​ اذا غاب الاستقرار في المنطقة".