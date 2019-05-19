طليس: ما صدر من اساءة عن الأسمر لا يمثل الاتحاد العمالي ونقاباته وقطاعاته

علق رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ في ​لبنان​ ​بسام طليس​، في بيان على ما ورد على لسان ​بشارة الاسمر​ من كلام شكل اساءة للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير، مشددا على أن "ما صدر من اساءة لا يمثل ​الاتحاد العمالي العام​ ونقاباته وقطاعاته المنضوية في اطاره بل يمثل ويشبه قائله وحده".

ودعا طليس الى "استمرار العمل في مؤسسات الاتحاد العمالي العام الذي لا يختصر بشخص بعينه، وانما بمؤسساته الفاعلة، خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها عمال لبنان في القطاعين العام والخاص والتي تستوجب كل الجهوزية لمواجهة التحديات والصعوبات".